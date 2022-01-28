В ЛНР заявили о фактах присутствия сотрудников ЧВК на стороне украинских силовиков

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Факты присутствия наемников из частной военной компании (ЧВК) зафиксированы на подконтрольной Киеву территории Донбасса в районе линии соприкосновения с Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире Первого канала.

"Фиксируются факты наличия сотрудников ЧВК. Они фиксировались и раньше, но преимущественно в составе инструкторских групп, предназначенных для обучения боевиков и Вооруженных сил Украины. Сейчас фиксируются непосредственно прибывшие, не на первую линию обороны, на вторую, но небольших подразделений иностранных наемников", - сказал он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил о том, что инструкторы ЧВК из США участвуют в проведении военных сборов украинской радикальной организации "Национальный корпус" в Сумах.