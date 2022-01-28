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Совбез Белоруссии: НАТО отрабатывает применение ракет с ядерными боеголовками у границ СГ

МИНСК, 28 января. /ТАСС/. ВВС НАТО отрабатывают потенциальную возможность применения у границ Союзного государства Белоруссии и России крылатых ракет, в том числе с ядерными боеголовками. Об этом заявил в пятницу государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Глава государства обратил внимание на активизацию полетов американских стратегических бомбардировщиков вблизи границ Союзного государства, - подчеркнул Вольфович, слова которого приводит агентство БелТА. - По нашим оценкам, это означает отработку ВВС НАТО потенциальной возможности применения".

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