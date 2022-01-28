ПАСЕ выразила озабоченность судебным процессом по делу "Мемориала"

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вновь выразила озабоченность относительно применения закона об иноагентах в России и сожалеет в связи с началом ликвидации правозащитной организации "Мемориал", дело которой еще рассматривается в суде. Об этом говорится в принятой в пятницу резолюции ПАСЕ о наблюдении за выполнением требований устава Совета Европы 14 странами, в том числе Россией.

"В отношении Российской Федерации: серьезную озабоченность вызывает бедственное положение гражданского общества и применение ограничительных законов, в частности закона об иностранных агентах и закона о нежелательных организациях. Ассамблея выражает сожаление по поводу продолжающейся процедуры, направленной на ликвидацию "Мемориала" - известной и уважаемой правозащитной организации", - говорится в тексте резолюции, одобренной большинством голосов в заключительный день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кроме того, в российском сегменте документа содержится упоминание "озабоченностей" по поводу парламентских выборов, прошедших в сентябре 2021 года. Эти озабоченности, в частности, связаны с процедурой регистрации кандидатов и "лишением около 9 млн россиян их пассивных избирательных прав". В резолюции содержится напоминание позиции ПАСЕ, связанной с неприятием воссоединения Крыма с Россией, и выражается сожаление в связи с "отсутствием прогресса по более ранним рекомендациям", касающимся восточных регионов Украины, Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также присутствия российских войск в Приднестровье. "Ассамблея призывает российские власти снять озабоченность в отношении демократии, верховенства закона и прав человека", - говорится в заявлении.

Также в ходе голосования была принята поправка, добавившая к списку озабоченностей "концентрацию большого количества российских военных вдоль украинской границы". Российские власти призывают "вывести эти войска как можно скорее", дабы не подрывать безопасность и стабильность в регионе. Ответа на закономерный вопрос российского сенатора Александра Башкина о том, куда Россия должна выводить свои войска, если они и так находятся на ее территории, не последовало.

Позиция России

Представители российской парламентской делегации в свою очередь выразили сожаление в связи с содержащимися в резолюции призывами. Так, сенатор Башкин напомнил коллегам из Совета Европы, что в России сейчас действуют около 80 некоммерческих организаций и все, кто подпадает под требования закона об иноагентах, добросовестно исполняют их, "но "Мемориал" так не поступает". "Центр "Мемориал" находится в процессе ликвидации через суд не из-за своей правозащитной деятельности", - указал он.

Первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова отметила, что "вызывает разочарование факт ежегодного неправомерного расширения перечня вступительных обязательств России за счет включения вопросов сиюминутной повестки, непроверенной и не соответствующей действительности информации".

"В числе обвинений в адрес России звучит предположительное лишение около 9 млн российских граждан их пассивного избирательного права, - продолжила сенатор. - В соответствии с законодательством РФ, которое полностью соответствует требованиям международных правовых актов, граждане временно ограничиваются в праве быть избранными в связи с совершением уголовного преступления". "Количество таких граждан составляет менее 1,5% от общего числа избирателей, но эта информация, конечно, не интересна, потому что она не производит такого впечатляющего эффекта", - констатировала она.

Рукавишникова также подвергла критике утверждение о том, что закон об иноагентах "создает неравные условия для кандидатов", заметив, что аналогичные правила действуют во многих странах. Сенатор указала на то, что российский закон "предусматривает раскрытие информации о факте получения кандидатами финансирования из зарубежных источников, то есть создает условия для прозрачности и доступности для избирателей этой информации".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ к изменению мониторинговой процедуры и уходу от странового принципа в пользу изучения конкретных явлений на территории всех стран Совета Европы, чтобы процедура мониторинга охватывала и "старые европейские демократии". "Уверен, что нам всем надо вместе активно работать в ходе процедуры мониторинга для того, чтобы информация, которая содержится в мониторинговых докладах, не была устаревшей, а процедура мониторинга не разъединяла страны - члены Совета Европы, а, наоборот, способствовала движению к высоким стандартам нашей организации", - резюмировал Слуцкий.