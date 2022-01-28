СМИ: в НАТО считают хорошей идеей "оттаскать Украину за уши" за ненужные провокации

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Запад мог бы "научить Украину уму-разуму" за то, что некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации. Об этом сообщил брюссельский интернет-портал Euractiv со ссылкой на высказывания высокопоставленного источника в НАТО.

По мнению собеседника портала, "было бы неплохой идеей, если бы Запад "немного оттаскал Украину за уши" за то, что некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации". "На Украине тоже есть проблемы у тех, кто находится у власти, равно как и у тех, кто командует армией", - приводит портал слова источника.

Собеседник портала также отметил, что снизить градус напряженности возможно уже в самое ближайшее время. "Есть варианты, позволяющие снизить напряженность уже завтра", - пояснил он и добавил, что и НАТО, и Россия настроены на установление "политической горячей линии" для связи президента РФ Владимира Путина с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Что касается решения некоторых стран Балтии поставлять оружие на Украину, собеседник портала отметил, что оно, скорее всего, было одобрено США, поскольку НАТО не давала разрешения на такой шаг.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о гипотетическом вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.