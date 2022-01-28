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В МИД Финляндии сообщили, что дипломаты страны стали объектом кибершпионажа

Случившееся коснулось сотрудников ведомства, отправленных на работу за границу, отметило министерство

ХЕЛЬСИНКИ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники МИД Финляндии оказались объектами кибершпионажа с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом министерство сообщило в пятницу.

"Финские дипломаты стали объектом кибершпионажа с использованием ставшей широко известной шпионской программы Pegasus компании NSO Group <…> Министерство изучило этот случай совместно с различными другими ведомствами и заинтересованными группами в течение осени и зимы 2021 и 2022 годов. Случившееся коснулось сотрудников, отправленных на работу за границу", - говорится в сообщении.

В настоящее время, добавили в МИД, слежка не ведется.

В середине лета базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что некоторые страны могли вести слежку за десятками тысяч человек по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки могли быть руководители международных организаций, правительств и государств. В самой израильской компании NSO Group, разработавшей программу, утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.

В сентябре американская компания Apple сообщила о выпуске обновления для iPhone 6 и всех более поздних поколений телефонов, а также всех планшетов компании. Оно было призвано устранить уязвимости, которые позволяли вредоносным программам получить контроль над телефоном в обход действий пользователя. Одна из проблем была обнаружена исследовательской группой The Citizen Lab, занимающейся исследованиями в сфере кибербезопасности при университете Торонто в Канаде. Согласно ее информации, именно данная уязвимость, эксплуатирующая недостатки защиты при работе с PDF-файлами, была использована NSO Group при создании шпионской программы Pegasus.

The Citizen Lab утверждает, что уязвимость давала возможность получить контроль не только над телефонами и планшетами, но и над компьютерами Apple, работающими на операционной системе macOS. Исследователи утверждают, что уязвимость была известна хакерам с февраля 2021 года и с этого времени могла использоваться в их целях.

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