В КНДР заявили, что последние ракетные пуски не были направлены против других стран

ПХЕНЬЯН, 28 января. /ТАСС/. Постоянный представитель КНДР при отделении ООН в Женеве Хан Тэ Сон подчеркнул, что последние ракетные испытания не угрожали безопасности соседних стран и являются проявлением права государства на развитие собственного оборонительного потенциала. Соответствующее сообщение в пятницу опубликовало внешнеполитическое ведомство народной республики.

"Недавно проведенное испытание - часть деятельности по выполнению среднесрочных и долгосрочных планов по развитию оборонной науки, и оно не представляло никакой угрозы для безопасности соседних стран и государств региона", - заявил дипломат во вторник на пленарной сессии Конференции по разоружению в Женеве.

Он отметил, что "средства сдерживания" в арсенале вооруженных сил КНДР носят оборонительный характер, и их существование призвано предотвратить саму войну, они не направлены против каких-либо конкретных государств.

США применяют двойные стандарты, называя развитие вооруженных сил КНДР угрозой, подчеркнул Хан Тэ Сон. Ради мира и безопасности на Корейском полуострове представитель народной республики призвал Вашингтон отказаться от враждебной политики по отношению к Пхеньяну. КНДР продолжит укреплять средства сдерживания ввиду ухудшения ситуации в сфере безопасности в регионе, заключил дипломат.

На этой неделе КНДР провела ракетные пуски дважды - во вторник и в четверг. В пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян на этой неделе провел испытания "крылатых ракет большой дальности и тактических управляемых ракет класса "земля - земля". С начала этого года народная республика провела шесть пусков.