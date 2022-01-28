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МИД Украины сообщил о повреждении неизвестными здания своего генконсульства в Гамбурге

По информации украинского министерства иностранных дел, "пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

"В ночь на 28 января неизвестные повредили здание генерального консульства Украины в Гамбурге. Утром сотрудники консульства обнаружили разбитое окно учреждения, а также камень, которым, вероятно, был нанесен удар", - говорится в сообщении.

По информации МИД Украины, "пострадавших в результате инцидента нет, проникновение внутрь консульства не произошло".

Генконсульство обратилось в полицию с просьбой провести оперативное расследование и привлечь виновных к ответственности. Дипучреждение продолжает работать в штатном режиме.

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