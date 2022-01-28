Киев требует от Черногории опровергнуть сообщение СМИ об обстреле украинской армией ЛНР

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Посольство Украины в Черногории потребовало опровержения публикации государственной телерадиокомпании RTCG, сообщившей о том, что украинские военные обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР).

"Мы буквально ошеломлены публикацией черногорской общественной службы RTCG, которая легитимизирует сепаратистскую группировку на временно неподконтрольных территориях на востоке Украины. Призываем RTCG как можно скорее удалить эту провокационную публикацию и не допустить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории относительно территориальной целостности Украины и международного права", - говорится в сообщении посольства в пятницу.

Дипломаты также призвали телерадиокомпанию RTCG публично опровергнуть эту информацию.

Распространенная RTCG информация основывается на заявлении офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина, сообщившего, что во время артобстрела украинской армии погиб боец Народной милиции ЛНР. В сообщении телерадиокомпании говорится, что с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении села Веселогоровка. Отмечается также, что "Киев сконцентрировал половину своих войск в Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

В четверг, 27 января, офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин в Telegram-канале оборонного ведомства ЛНР сообщил о гибели военнослужащего ЛНР в результате обстрела с украинской стороны. Представитель республики особо обратил внимание на то, что украинские силы обстреляли ЛНР, когда на международных площадках идет активное обсуждение ситуации в Донбассе, а украинское руководство заявляет о приверженности мирному урегулированию конфликта. С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.