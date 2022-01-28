Столтенберг заявил, что НАТО не направит свои боевые силы на Украину

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине, 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну, которая не входит в НАТО а является партнером альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-конференции в Атлантическом совете.

"НАТО не будет размещать свои боевые силы на Украине", - сказал генсек.

"Пятая статья не может быть введена в действие при нападении на не входящую в НАТО страну, - сказал Столтенберг. - Нужно четко различать готовность НАТО защищать свою территорию и оказание помощи Украине путем поставок и подготовки военных, по которым в альянсе есть определенные разногласия".

Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Украины, утверждает Столтенберг. "Россия хочет меньше сил НАТО у своих границ, но в случае агрессии она получит прямо противоположное, она получит больше сил НАТО, - заявил он. - НАТО должна быть готова развернуть передовой отряд Сил реагирования во главе с Францией численностью 5 тыс. военных на востоке альянса в качестве предупреждения России о готовности НАТО защищать все страны альянса".

По его словам, НАТО "предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта на Украине", который включает "предупреждения в адрес РФ о последствиях ее действий и оказание военной помощи Украине".

НАТО верит, что есть возможность достичь договоренностей с Россией, если РФ не решит использовать военную силу, заявил Столтенберг.