Эксперт: в Казахстане завершилась передача всей полноты власти от Назарбаева Токаеву

НУР-СУЛТАН, 28 января. /ТАСС/. Передача всей полноты власти в Казахстане от первого президента Нурсултана Назарбаева нынешнему главе государства Касым-Жомарту Токаеву завершилась. Такое мнение выразил в пятницу политолог, директор Института Евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, комментируя итоги съезда правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества").

На нем Назарбаев внес предложение об избрании Токаева председателем политического объединения, участники съезда единогласно поддержали эту инициативу. "Ключевой итог съезда правящей партии - эпоха тотального доминирования "Нур Отан" завершается. Окончательно завершилась передача всей полноты власти. Те, кто ждали неких публичных расправ, должны понимать, что это не путь цивилизованных стран. Власть должна переходить в рамках правовых норм, и они были соблюдены. Бюрократические процедуры крайне важны в контексте закрепления легитимности", - написал Сельтеев в своем Telegram-канале.

При этом эксперт отметил, что глава государства перенес все важные политические решения на сентябрь. "Вместе с тем фактически дал понять, что в будущем не будет возглавлять какую-либо партию. Таким образом, он откроет путь для развития реальной многопартийности в стране. Еще раз подтвердил движение к серьезным политическим реформам. Однако сейчас он не мог отказаться от председательства в "Нур Отан". Те, кто ожидали такой шаг, по меньшей мере наивны", - считает Сельтеев.

Однако, по его словам, президент поставил ультиматум правящей партии - если она до осени не справится с проведением внутрипартийной трансформации, то может значительно ослабнуть. "В любом случае в результате предстоящих политических реформ "Нур Отан" будет сложно. Думаю, что в условиях появления новых партий и развития политической конкуренции достигать тотального доминирования в Мажилисе (нижней палате парламента) и маслихатах (местных представительных органах) будет практически невозможно", - полагает глава Института Евразийской интеграции.

В то же время он подчеркнул, что партия власти обладает разветвленной инфраструктурой и огромными ресурсами, а другим действующим и новым политическим силам понадобится время на раскачку. "Поэтому встроиться в новый Казахстан можно. Монополии уже не будет, но при кардинальной трансформации на четверть или треть мандатов в представительных органах власти "Нур Отан" претендовать вполне реально. Ребрендинг, скорее всего, тоже неизбежен", - пояснил эксперт.

О ситуации в стране

Внеочередной съезд партии "Нур Отан" прошел на фоне недавних политических потрясений в республике. В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим чрезвычайного положения. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Во вторник, выступая на онлайн-саммите глав государства Центральной Азии и КНР, Токаев заявил, что страна извлекла уроки после январских беспорядков и быстро восстановится. Глава государства отметил, что сейчас власти энергично работают над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Позже глава государства указал, что в Казахстане формируется новая политическая культура, в основе которой могут быть различные взгляды, но единая нация.

Первый президент

В четверг Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Как пояснила после заседания депутат Сената Ляззат Сулеймен, парламентарии также предложили исключить норму законодательства о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики должны согласовываться с Назарбаевым. Законопроект с этой поправкой Сенат направил на согласование в Мажилис. Внесение этих поправок в законодательство должен будет утвердить глава государства.

Назарбаев, которому в июле 2021 года исполнился 81 год, является первым президентом Казахстана (1991-2019). В марте 2019 года он подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию. Его преемником на посту главы государства стал Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев тогда сохранил за собой посты главы Совета безопасности страны, а также члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии "Нур Отан".

В апреле 2021 год Назарбаев принял решение передать Токаеву полномочия руководителя АНК, которую он возглавлял с марта 1995 года.

В опубликованном 18 января обращении к согражданам Назарбаев заявил, что Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совета безопасности и в скором времени будет избран председателем партии "Нур Отан".