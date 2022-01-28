Литва установила заграждение из колючей проволоки на 200 км границы с Белоруссией

ВИЛЬНЮС, 28 января. /ТАСС/. Около 200 км из 680 км границы Литвы с Белоруссией оборудовано заграждением из колючей проволоки с острыми лезвиями (концертины). Об этом в пятницу посетившей район границы премьер-министру балтийской республики Ингриде Шимоните сообщил начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Регулярно оцениваем ситуацию и следим за ходом работ. Заграждение из концертины уже установлено на участке в 200 км, - сказала журналистам глава правительства. - Надеемся, что проект будет реализован в намеченные сроки и в рамках финансового плана".

Вся литовско-белорусская граница, протяженность которой составляет около 680 км, к осени 2022 года должна быть защищена заграждением и оснащена системами видеоконтроля. На границе Литва решила построить стационарное заграждение высотой 4 м из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой 3 м.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет €152 млн. Вильнюс надеялся получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.