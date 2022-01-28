Индия заявила, что продолжит независимую политику в сфере закупок вооружений

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 января. /ТАСС/. Индия продолжит свою независимую внешнюю политику, в том числе в сфере закупок вооружений. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи в ответ на просьбу прокомментировать слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о возможных санкциях в отношении Нью-Дели за закупку российских С-400.

"Индию и США связывает всеобъемлющее глобальное стратегическое партнерство. У Индии и России особое стратегическое партнерство. Мы продолжим свою независимую внешнюю политику, это также касается и наших закупок в сфере обороны", - сказал Багчи, слова которого приводит агентство ANI.

В начале декабря прошлого года первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию начались и продолжатся. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, в свою очередь, что реализация сделки о поставке Индии С-400 идет по плану, несмотря на попытки США подорвать сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере.

Индия объявила о намерении закупить российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 "Триумф" стоимостью 5,43 млрд долларов был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

Контракт на поставку С-400 вызвал недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военную технику в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA - "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В Нью-Дели заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС.