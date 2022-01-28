В Ереване опровергли заявление Баку о нарушении режима прекращения огня на границе

ЕРЕВАН, 28 января. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что Вооруженные силы (ВС) Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, не соответствует действительности. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Армении.

"Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что 27 января подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским боевым позициям на северо-восточной части границы, является дезинформацией", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает Минобороны Армении, "на самом деле, 27 января около 22:00 (21:00 мск) на указанном участке границы с азербайджанской стороны было произведено несколько неприцельных выстрелов, на которые армянские подразделения не ответили".

Ранее в пятницу Минобороны Азербайджана сообщило, что в четверг с 20:58 (19:58 мск) до 23:00 (22:00 мск) подразделения армянских ВС с позиций в населенном пункте Чинарлы Товузгалинского района подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханеби Товузского района.