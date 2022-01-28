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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли многоквартирный дом

В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление

ДОНЕЦК, 28 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли в пятницу из стрелкового оружия поселок Ясное вблизи города Докучаевска, в результате поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Ясное из крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела в двух квартирах повреждено остекление, в одной из них поврежден газовый счетчик.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля прошлого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. С 9 января в регионе отмечен рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

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