Столтенберг: НАТО считает необходимым восстановить дипломатические контакты с РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянсу следует возобновить дипломатические контакты с Москвой, где стороны могли бы найти общие политические решения.

"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты и высказать другие предложения, где мы можем [найти] нечто общее в политическом свойстве между Россией и НАТО, потому что ни в чьих интересах не состоит развитие нового вооруженного конфликта", - сказал он в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, Североатлантический альянс готов к переговорам с Россией по существу, чтобы выслушать все озабоченности Москвы в сфере безопасности.

"Мы готовы сесть за стол переговоров, честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности", - сказал он.

Столтенберг отметил, что альянс не заинтересован в вооруженном конфликте в Европе.

"НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт", - сказал он.