Блок ХДС/ХСС впервые с конца июля обогнал социал-демократов в рейтинге партий ФРГ

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) впервые с конца июля 2021 года обогнал Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в рейтинге популярности политических сил ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного социологической службой YouGov.

Согласно данным исследования, рейтинг ХДС/ХСС через четыре месяца после выборов в Бундестаг составляет 26%. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то СДПГ набрала бы на них только 23% голосов избирателей.

"Зеленые" получили бы 15%, Свободная демократическая партия - лишь 8%. В целом правящие партии теряют поддержку среди избирателей, показал опрос. Рейтинг Левой партии также составляет 8%, "Альтернативы для Германии" - 12%.

В исследовании приняли участие 1 602 гражданина ФРГ. Оно проводилось в период с 21 по 25 января.