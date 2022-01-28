Зеленский: Украина будет развивать свою армию независимо от того, будет ли она в НАТО

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украина будет развивать свою армию вне зависимости от перспектив членства страны в НАТО. Об этом заявил в пятницу президент страны Владимир Зеленский на встрече с иностранными СМИ.

"Мы будем развивать свою армию независимо от того, будет ли Украина в НАТО или нет", - сказал он. При этом, по словам главы государства, вопрос о вступлении Украины в НАТО зависит не от Украины. "Запад должен открыто сказать, будет ли Украина в НАТО", - подчеркнул он.

Зеленский считает, что украинская армия не слабее вооруженных сил стран НАТО, так как имеет военную практику. "Я считаю, что сегодня ситуация, когда мы полностью доверяем нашей армии. Это не новички, это не какие-то там мальчишки, это серьезная армия, и если мы говорим об армии уровня НАТО, то, извините меня , я считаю , что мы точно не слабее этого уровня. Мы находимся как минимум на том же [уровне], потому что наша армия - практики", - заявил Зеленский.

Президент Украины, говоря об опыте украинской армии отметил, что "они воевали, они похоронили своих друзей, но они защищали государство, они стреляли, они убивали, к сожалению". Он также подчеркнул, что Украина должна "делать все чтобы была мощная армия".

Зеленский также заявил, что Украина ведет переговоры об альянсе с другими странами, а не только с блоком НАТО.