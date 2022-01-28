Зеленский заявил, что у него как у независимого президента могут быть секреты от Байдена

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, будучи главой независимого государства, он может иметь свои секреты от президента США Джо Байдена.

"Я думаю, что у меня как у президента независимой страны могут быть свои секреты, так же как и у президента США", - заявил Зеленский в пятницу, отвечая на вопрос иностранных СМИ, о том, что он может знать, чего не знает Байден.

Зеленский заявил, что у него отсутствует недопонимание Байденом. "Я вам поясню, если уж говорят, что у нас есть недопонимание [с Байденом]. У нас нет недопонимания с президентом США, просто я глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, а он хорошо понимает, что происходит в США", - сказал Зеленский в пятницу в интервью иностранным СМИ.

Украинский лидер также заявил, что через несколько недель у него может снова состояться разговор с американским президентом. "Важно, что президент Байден знает о ситуации [на Украине] от меня. Мы общаемся. Может, еще через пару недель тоже будем общаться", - предположил он.

Украинский лидер заявил, что неоднократно обсуждал с Байденом превентивные меры в отношении России. "Вопросы, которые мы обсуждали с президентом [Байденом] и не один раз. Что такое санкции "после" (возможного вторжения РФ - прим. ТАСС)? Это вопрос не только к президенту США, у меня тут нет никаких отдельных вопросов именно к нему, об этом говорит и Европа. Но многие государства говорят о вещах, которые можно делать превентивно", - сказал Зеленский.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве Украины сообщил, что состоявшийся в четверг телефонный разговор Байдена и Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. Эту информацию уже опровергли пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.