AFP: Макрон и Путин согласились с необходимостью деэскалации ситуации на Украине

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора согласились с необходимостью деэскалации напряженности на Украине. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Как отмечает AFP, разговор "двух лидеров позволил договориться о необходимости деэскалации". В ходе разговора "президент Путин сказал предельно ясно, что не ищет конфронтации", подчеркивается в сообщении.

По данным агентства, по вопросу стратегической стабильности главы государств "пришли к соглашению о необходимости диалога", в котором должны участвовать европейцы наравне с США и НАТО. В сообщении отмечается, что диалог является трудными, но "каналы для обсуждения остаются открытыми".

В последнее время Украина и ряд государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.