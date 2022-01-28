Ушедший с поста главы "Альтернативы для Германии" Мойтен заявил о радикализации партии

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия сопредседателя правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и вышедший из ее рядов Йорг Мойтен обосновал свой шаг радикализацией курса, которые взяли ведущие функционеры партии. Об этом говорится в опубликованном им в пятницу заявлении.

"Большая часть партии и с ней некоторые ее ведущие представители приняли решение в пользу более радикального курса, политических позиций и вербальных срывов, которые ведут партию к полной изоляции и все больше выводят ее на политическую периферию", - считает Мойтен.

Ранее он заявил, что слагает с себя полномочия сопредседателя "Альтернативы для Германии" и выходит из партии. Мойтен был выбран сопредседателем "Альтернативы для Германии" летом 2015 года и в последние годы выступал за умеренный курс АдГ и критиковал ее поворот "вправо", что вызывало негодование радикального крыла партии.