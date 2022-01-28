Зеленский назвал временными любые договоренности других стран по Украине без ее согласия

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договоренности других государств по Украине, достигнутые без ее согласия, будут нелегитимными и временными. Об этом он заявил в пятницу в ходе интервью представителям зарубежных СМИ.

"Я абсолютно спокойно понимаю, что Украина - серьезное государство, независимое государство, и выбор того или иного союза все равно будет за народом Украины, и никто ничего не решит за нас", - сказал он. "Даже если те или иные государства или лидеры договариваются о чем-то, все эти договоренности, я уверен, будут нелегитимными и абсолютно временными", - добавил Зеленский.

Президент Украины заявил это, отвечая на вопрос о переговорах между странами Запада и Россией, которая требует отказа от курса на прием Украины в НАТО.

"Вы знаете, я не знаю про все переговоры, хотя владею достаточным объемом информации о встречах, как официальных и неофициальных, разных лидеров разных стран, - сказал он. - То, что вопросы Украины обговариваются среди лидеров этих государств, понятно".

"Для нас очень важно, чтобы Украина оставалась субъектом и чтобы без нас не было никаких результатов тех или иных разговоров", - добавил Зеленский. "Пока что, мне кажется, согласно той информации, которой мы владеем, нам это удается. Пока что наши партнеры обращаются с нами, как мне кажется, по-партнерски, хотя некоторые вещи, о которых мы сегодня говорили, не совсем нам понятны", - признал президент. "Тем не менее в вопросе о том, кто мы, кем мы себя считаем и куда мы идем, главное - это уверенность", - считает он.

МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Соединенные Штаты и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.