Президент Грузии предложила местным СМИ ввести мораторий на язык ненависти в адрес власти

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила грузинским оппозиционным СМИ отказаться от языка ненависти в адрес власти хотя бы на время, чтобы снизить уровень поляризации в обществе.

"Может быть, мы объявим мораторий на язык ненависти на ваших каналах хотя бы на время? А потом посмотрим, насколько это облегчит жизнь нашему обществу. Я не прошу от вас сиюминутного ответа. Оставляю это для размышления", - сказала Зурабишвили в пятницу на встрече с представителями грузинских СМИ.

Грузинский лидер, которая ранее не раз предлагала запретить язык ненависти на законодательном уровне, в декабре 2021 года выступила с инициативой об общенациональном примирении для понижения уровня поляризации в обществе. Зурабишвили уже провела целый ряд встреч с представителями политических партий и гражданского сектора. Как она объяснила, грузинское общество должно переосмыслить новейшую историю страны и достичь консенсуса по важным историческим вопросам, чтобы построить лучшее будущее.

В Грузии часть телеканалов находится в открытой оппозиции к действующей власти. Они резко высказываются в адрес властей, которые считают, что критика зачастую переходит в оскорбление. Из-за этого представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте и правительстве отказываются быть гостями их телепередач. Они также отказываются давать отдельные интервью журналистам этих телеканалов.