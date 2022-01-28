WSJ: санкции США против России коснутся банков, экспорта и суверенного долга

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Планируемые США санкции против России в случае ее вторжения на Украину коснутся принадлежащих государству банков, экспорта высоких технологий и операций с суверенным долгом. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

Среди банков, которые могут оказаться под ударом, газета указывает ВТБ. Издание уточняет, что список неокончательный и в него могут быть внесены изменения. По данным The Wall Street Journal, проработка санкций находится на заключительной стадии.

Если информация газеты соответствует действительности, то это означает, что среди рассматриваемых санкций нет мер против российских энергетических компаний, в том числе против "Северного потока - 2", и нет также планов отключения России от системы платежей SWIFT, хотя западные СМИ со ссылками на источники неоднократно указывали, что такие шаги рассматриваются. При этом, отмечает газета, Россия сейчас лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять санкциям, чем в 2014 году, поскольку меньше опирается на иностранные займы и при этом показывает достаточно высокий уровень экономического роста. Устойчивости экономики России также способствуют высокие цены на энергоносители.

Ранее администрация США неоднократно обещала ввести крайне жесткие санкции в случае вторжения РФ на Украину. При этом на большинство вопросов относительно конкретных возможных мер представители Белого дома отвечали, что ничего не исключают, но однозначных заявлений не делали.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.