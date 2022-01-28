США готовы выслушать позицию РФ на заседании СБ ООН по Украине 31 января

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США готовы выслушать позицию России на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном заседанию СБ ООН по ситуации вокруг Украины, которое пройдет 31 января.

"Мы рассматриваем намеченное на понедельник заседание как возможность для России объяснить свои действия и подходим к нему готовыми слушать", - отметил американский чиновник. При этом он утверждал, что США намерены противостоять "тактике России по распространению дезинформации и отвлечению внимания".

Также США считают, что ситуация вокруг Украины подпадает под мандат Совета Безопасности ООН. "Угроза России своему соседу бьет по основам Устава ООН и имеет серьезные последствия для суверенитета и территориальной целостности Украины, а также для безопасности всех государств-членов [ООН]. <...> Это именно тот тип ситуаций, для разрешения которых ООН и, в частности, СБ были созданы", - утверждал чиновник.

Он также сообщил, что США провели контакты с представителями РФ, других стран в ООН по Украине. "[Постоянный представитель США в ООН Линда] Томас-Гринфилд и ее команда проводили контакты с представительством России и Украины, другими членами Совета Безопасности, нашими партнерами и союзниками", - отметил американский чиновник.

Он напомнил слова президента США Джо Байдена, который рассматривает происходящее вокруг Украины, "как угрозу не только европейскому миру и безопасности, но и глобальному миру и международному порядку". "И именно поэтому он поручил всем своим эмиссарам использовать все имеющиеся дипломатические возможности, чтобы попытаться уменьшить напряженность этой ситуации и найти мирное решение, включая и в ООН", - добавил представитель исполнительной власти США.

По его словам, за последний месяц американские должностные лица "провели более 100 встреч с [представителями] НАТО, Евросоюза, ОБСЕ, России, Украины, другими партнерами и союзниками". "На всех наших встречах мы четко заявляли, что привержены пути диалога и дипломатии, пути, который обеспечивает единственное надежное решение проблем безопасности Украины, России, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров", - сказал чиновник.

Возможность для урегулирования

По его словам, США рассматривают заседание СБ ООН по Украине как возможность для диалога по урегулированию. "Встреча в понедельник - это еще один шаг по пути диалога и дипломатии для разрешения сложившейся ситуации", - сказал он.

США не ожидают принятия каких-либо документов по итогам заседания Совбеза ООН по Украине, отметил чиновник. "Я не ожидаю, что будет какой-либо [документ] Совета Безопасности по итогам. Но это очень важная возможность для всех мировых держав <…> увидеть, будет ли путь дипломатии или путь конфликта", - сказал он.

В Вашингтоне уверены, что встреча Совета Безопасности ООН по Украине получит достаточную поддержку среди его членов для ее проведения.

Если хотя бы одна из стран в СБ выступает против встречи, вопрос о ее проведении может быть поставлен на голосование. Для проведения необходимо девять голосов из 15. Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложение США провести встречу по Украине 31 января пиар-трюком, позорным для репутации Совбеза, поскольку Вашингтон пытается выдать свои беспочвенные обвинения за угрозу международному миру и безопасности.

"Мы уверены в широкой поддержке этой встречи со стороны Совета. Поэтому мы считаем, что поддержка более чем достаточная. Существует весьма широкая поддержка проведения этого обсуждения в понедельник, и поэтому мы уверены, что оно продвинется вперед", - утверждал чиновник США, комментируя возможность такого голосования.

Поддержка со стороны Китая

Власти США надеются, что Китай в ходе заседания поддержит урегулирование кризиса дипломатическими средствами. "Безусловно, я бы предположил, что не в интересах Китая видеть конфликт в этой ситуации. Не только из-за [предстоящей] Олимпиады <...>. Разрушительный конфликт в Европе скажется на интересах Китая по всему миру. Так что мы надеемся, что Китай будет говорить об этих принципах [Устава ООН], о важности соблюдения этих принципов и [следования по] пути дипломатии", - сказал чиновник.

В четверг постоянное представительство США при ООН запросило провести в понедельник заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в ее отношении представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии - председателя СБ ООН - сообщила, что заседание состоится.