В США заявили, что приветствуют заявления России о нежелании войны

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США приветствуют заявления России о том, что Москва не хочет войны, но ждут от нее конкретных действий. Об этом заявил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга на спецбрифинге, посвященном заседанию Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, которое пройдет 31 января.

"Мы приветствуем комментарии о том, что Россия не хочет войны, и приветствовали бы ответ российского правительства на предложенные нами идеи. Но это должно быть подкреплено действиями", - указал представитель американской администрации, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не заинтересована в войне, но и не позволит пренебрегать своими интересами безопасности.

Ранее Сергей Лавров в интервью радиостанциям заявил, что "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет". "Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он, отметив, что переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности еще не завершены.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

США и НАТО в среду передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.