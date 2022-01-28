Байден разрешил повысить готовность Вооруженных сил США для возможной помощи союзникам

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден санкционировал повышение уровня готовности Вооруженных сил США на случай, если союзникам по НАТО будет необходимо оказать помощь. Об этом заявил в пятницу председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"У Украины общая граница с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент [Байден] и министр обороны [США Ллойд Остин] дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - сказал он, не уточнив состава сил, к которым может относиться данное распоряжение.

При этом Милли добавил, что и без учета США страны НАТО обладают значительным военным потенциалом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.