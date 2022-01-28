Пентагон заявил, что военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Американские военные не будут принимать участие в каких-либо военных действиях на Украине. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед журналистами в Пентагоне.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что не намерен отправлять боевые части на Украину в целях проведения боевых операций", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли военные в случае необходимости быть задействованы в эвакуации американцев из Киева. "Я не хочу делать предположения <...> Я скажу, что мы готовы к целому спектру вариантов и деятельности. Мы всегда так делаем <...> Будьте уверены, какую задачу бы ни поставили перед ВС США, мы будем готовы ее выполнять", - добавил Остин.

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли на той же пресс-конференции напомнил, что Госдепартамент рекомендовал находящимся на Украине американцам покинуть страну.

Остина спросили, направляют ли США дополнительные силы в регион Европы из-за Украины. "Мы, честно говоря, не перебрасывали никаких войск", - ответил глава Пентагона. Милли подтвердил его слова: "Я просто хочу повторить слова министра: мы не развертывали никаких [подразделений]. Мы еще никого не отправляли [в Европу]".

Милли также подчеркнул, что у США нет наступательных вооружений и постоянных сил на Украине. "Если Россия вторгнется на Украину, это не пройдет без последствий <...> На Украине находится небольшое число советников и инструкторов США и НАТО, - утверждал он. - У США нет наступательных систем вооружений на Украине и каких-либо постоянных сил. Наша роль ограничена".

"Мы помогаем тренировать, <...> в тактике, технике, процедурах. Мы участвуем в институциональном развитии Министерства обороны Украины, - сказал Милли. - Мы продолжим предоставлять Украине военную материальную поддержку".

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о готовности США направить в Европу 8,5 тыс. военнослужащих, но окончательное решение на этот счет еще не принято. По его словам, это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. Представитель Пентагона подчеркнул, что пока речь идет только о приведении данного контингента в состояние повышенной готовности. Во вторник Кирби в эфире телеканала CNN отмечал, что Соединенные Штаты не планируют размещать свои войска в Европе вне территории стран, являющихся союзниками по НАТО.