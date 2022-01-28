СМИ: спикер Рады направил сенаторам США четыре запроса о помощи в области безопасности

ТАСС, 28 января. Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил восьми сенаторам США письмо, изложив четыре конкретных запроса, удовлетворение которых призвано сдержать предполагаемое вторжение России на Украину. Об этом в пятницу сообщил портал Axios, опубликовавший это послание.

Первый запрос касается помощи в противовоздушной обороне, предоставления противокорабельных и противотанковых средств, гибких кредитов и механизмов финансирования. Во втором пункте Стефанчук требует немедленно ввести санкции против "Северного потока - 2", который, по мнению спикера, представляет не меньшую угрозу Украине, чем российские войска на ее границе. Третий пункт содержит призыв снизить порог введения санкций против РФ в случае вторжения в соседнее государство. В последнем пункте Стефанчук просит до и после предполагаемой агрессии ввести санкции в отношении финансовых институтов России.

По данным источников Axios, запросы были одобрены администрацией президента Украины Владимира Зеленского.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.