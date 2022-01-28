Подразделения ПВО Украины провели на юге страны учения по противодействию высадке десанта

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Военнослужащие подразделений ПВО оперативного командования "Юг" провели учения на юге Украины по противодействию высадке десанта.

"Провели практическое тактико-специальное учение (без боевой стрельбы) по прикрытию важных объектов, недопущению высадки воздушных десантов в южных областях Украины", - сообщило командование в Facebook в пятницу.

Отмечается, что командиры мобильных огневых групп отработали практические действия личного состава при нападении условного воздушного и наземного противника. "Воины-зенитчики усовершенствовали практические действия при совершении марша в район выполнения задач, занятия, обустройство и смену стартовых позиций", - уточняется в сообщении.

19-20 января в Одесской области прошли учения по прикрытию участка морского побережья. Ранее в Минобороны сообщали о проведении учений на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, в ходе которых отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня "Град".

13 января Генштаб ВСУ сообщал, что на полигоне в Херсонской области прошли учения подразделений противовоздушной обороны группировки войск "Юг" с использованием ЗРК "Оса-АКМ".