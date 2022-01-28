Госдепартамент заявил, что ему нечего объявить о будущих контактах Блинкена с Лавровым

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Властям США пока нечего объявить о предстоящих контактах госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила в пятницу заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер на регулярном брифинге для журналистов.

"Нам также нечего анонсировать относительно каких-либо контактов госсекретаря", - сказала она, отвечая на вопрос о том, собирается ли Блинкен поговорить с Лавровым.

Блинкен заявил в среду, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни - после того как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. В среду американская сторона передала России свой письменный ответ на предложения Москвы.