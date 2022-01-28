Белому дому пока нечего объявить о возможности нового разговора президентов США и России

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в пятницу, что ей пока нечего объявить о возможности проведения нового телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

"У меня нет никаких новостей для вас <...> касательно каких-либо разговоров, которые могут быть у президента [США] с Путиным", - сказала она на регулярном брифинге, запись которого распространил пресс-пул Белого дома.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце 2021 года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.