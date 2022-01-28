Президент Аргентины видит отличные условия для развития отношений с Россией

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Россия оказала помощь Аргентине во время пандемии, что создало идеальные условия для развития сотрудничества между странами. Такое мнение высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС президент Аргентины Альберто Фернандес перед визитом в Москву, который запланирован на 3 февраля.

"Это идеальный момент. Я считаю, что мы можем серьезно расширить торговые связи", - сказал он.

Фернандес отметил, что у него "хорошие ожидания" от этой поездки и встречи с президентом России Владимиром Путиным, которого он хочет лично поблагодарить за поставки российской вакцины от коронавируса в Аргентину. "Народ Аргентины очень благодарен России, потому что они нам помогли со "Спутником V" в тот момент, когда производство вакцин было затруднено и не было ни одной страны, которая не сталкивалась с трудностями", - добавил он.

"Спутник V" - первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.