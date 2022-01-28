Слухи о неизбежной войне и обида на НАТО. О чем Зеленский говорил с представителями СМИ

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию. Мероприятие, которое длилось порядка полутора часов, состоялось на фоне переговорного процесса между РФ с США о гарантиях безопасности, в рамках которых Москва заявила, что ожидает отказа НАТО от "военного освоения" Украины. Кроме того, в четверг состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом США Джо Байденом, по итогам которого западные СМИ распространили сообщения о неких разногласиях сторон, но информацию вскоре поспешили опровергнуть как представители вашингтонской администрации, так и офиса президента Украины.

Украина - это не "Титаник"

Зеленский начал свое выступление с того, что выразил недовольство нагнетанием на Западе слухов о неизбежности войны. "Это не так", - сказал он и подчеркнул, что нагнетание паники вокруг ситуации на украинской границе очень дорого обходится его стране: из-за этого с Украины уже выведено $12,5 млрд, а на стабилизацию украинской экономики потребуется $4-5 млрд.

Он также назвал неправильными и чрезмерными действия ряда стран, эвакуировавших своих дипломатов или членов их семей из Киева и сравнил ситуацию с бегством с "Титаника". "Я считаю, что у нас не "Титаник", - сказал он.

Перспективы вступления в НАТО туманны

Зеленский выразил разочарование тем, что у Киева до сих пор нет ясности о перспективах вступления в НАТО, и призвал Запад открыто сказать, станет ли Украина членом альянса или должна защищать себя сама. Он добавил, что украинская армия не слабее вооруженных сил стран альянса, так как имеет практику ведения военных действий. При этом, по его словам, ни одна страна не будет защищать Украину, "если Россия решится на масштабное вторжение". Он предположил, что некоторые европейские страны не хотят рисковать, принимая Украину в альянс. "Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО", - добавил украинский лидер.

Он добавил, что Киев готов заключить союз с другими странами, если они готовы "предложить безопасный, оборонный или другой союз для оказания мощной помощи в сложный момент", и уже прорабатывает такие вопросы.

С Байденом нет недопонимания, но есть секреты

Украинский лидер опроверг появившиеся в СМИ слухи о возникшем у них с Байденом недопонимании и отметил, что, возможно, вскоре вновь поговорит с ним по телефону. "Важно, что президент Байден знает о ситуации [на Украине] от меня. Мы общаемся. Может, еще через пару недель тоже будем общаться", - сказал Зеленский. Он подчеркнул, что как глава независимого государства он может иметь свои секреты от американского лидера.

Зеленский прямо назвал ошибкой чрезмерное информационное нагнетание ситуации вокруг возможного нападения РФ. "Так как Белый дом понимает, что есть риски, они постоянно <...> поддерживают эту тематику и делают ее максимально острой. По моему мнению, это ошибка", - сказал он.

Он также сообщил, что приветствовал бы создание переговорной площадки в формате Украина - Россия - США, и пояснил, что не считает это заменой "нормандскому формату" (Германия, Россия, Франция, Украина), но Киеву стоит "стучаться во все двери".

Готов ко встрече с Путиным, но не хочет в Сочи

Зеленский заявил, что готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в любом формате, но выразил сомнение в целесообразности поездки в Сочи. "Я хочу встречаться, я не боюсь никакого формата, двухсторонний (с президентом РФ - прим. ТАСС) - мне все равно, я готов. <...> Зачем меня приглашать в Сочи? <...> Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море. Я о серьезном диалоге. О том, что у нас много вызовов, много вопросов. Давайте не все вопросы. Давайте один, любой. Давайте обмен [удерживаемыми лицами]", - сказал Зеленский. Он пояснил, что в случае таких контактов не может "не говорить о Донбассе".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Зеленского готовы принять в России для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но если украинский лидер намерен рассматривать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме. Среди возможных мест встречи он назвал Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Об опасностях внутри страны

Самым большим риском для суверенитета Украины Зеленский назвал внутреннюю дестабилизацию. По его словам, риски можно уменьшить, если "народ, армия и власть объединятся".

Он добавил, что у властей уже есть неплохие результаты в борьбе с олигархами, но признал, что в нынешней ситуации этот вопрос - "приоритет номер три".