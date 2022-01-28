В Госдепартаменте обеспокоены влиянием военной активности в Йемене на мирное население

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спецпосланник США по Йемену Тимоти Лендеркинг выразил обеспокоенность американской администрации "серьезным влиянием" недавней военной активности на гражданское население в Йемене. Об этом говорится распространенном в пятницу заявлении Госдепартамента по итогам турне, в ходе которого Лендеркинг посетил Эр-Рияд, Абу-Даби, Дубай, Маскат и Лондон.

"В ходе встреч [в Лондоне] Лендеркинг подчеркнул обеспокоенность правительства США глубоким воздействием недавней военной эскалации на гражданское население. Специальный посланник также подчеркнул необходимость объединения сторон для конструктивного участия в политических переговорах под эгидой ООН и облегчения страданий людей в Йемене", - отмечается в пресс-релизе.

В этой связи Лендеркинг призвал стороны конфликта к деэскалации, сотрудничеству с международным сообществом и использованию возможностей для установления мира в 2022 году. Он также обратил внимание на растущую обеспокоенность Вашингтона по поводу пробелов в финансировании поддержки населения. Как отмечается, гуманитарные организации вынуждены сокращать объемы помощи "миллионам йеменцев".

"По оценкам ООН, в 2022 году им (гуманитарным организациям - прим. ТАСС) потребуется $3,9 млрд для удовлетворения потребностей йеменцев", - говорится в заявлении.

Во время отдельных бесед в Эр-Рияде, Абу-Даби, Дубае и Маскате Лендеркинг подтвердил "непоколебимую приверженность правительства страны поддержке защиты своих территорий и тысяч граждан США, проживающих в регионе, чья безопасность является главным национальным приоритетом".