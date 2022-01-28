Медведчук считает, что Украина должна стать мостом между Россией и Западом

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украина должна стать мостом между Западом, Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также построить социал-демократию по примеру скандинавских стран. Об этом заявил в пятницу глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Украина должна стать мостом между Россией и Западом, между Западом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - написал он в своем Telegram-канале. - В этом смысл и возможности развития прагматизма в экономической сфере, а не в том, что мы подписали Соглашение об ассоциации и договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС, фактически уничтожили экономику и продолжаем идти по пути ее уничтожения".

Как считает Медведчук, Украине нужны реформы "скандинавского типа". "Такие, как есть сегодня в той же Финляндии, Швеции", - считает политик. Он выступил за "построение социализма или социал-демократии, ориентированное на интересы людей", а не построение "дикого капитализма", которое, по его мнению, происходит на Украине. По его словам, власти Украины должны ставить во главу угла развитие экономики, здравоохранения и образования, обеспечение пенсионеров.

Украинская прокуратура в мае 2021 года предъявила Виктору Медведчуку обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Политик остается под круглосуточным домашним арестом. В октябре Медведчуку предъявлены дополнительные обвинения по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Медведчук считает уголовные дела против него сфабрикованными, а сам процесс - политическими репрессиями.