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В Японии состоится церемония открытия Года межрегиональных обменов с Россией

Мероприятие пройдет в гибридном формате

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов состоится в субботу в городе Саппоро на севере Японии. Согласно заявлению японского министерства иностранных дел, мероприятие пройдет в гибридном формате.

В ходе церемонии с обращениями выступят министр экономического развития России Максим Решетников и глава внешнеполитического ведомства Японии Ёсимаса Хаяси. Кроме того, в мероприятии примут участие заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев и парламентский заместитель министра иностранных дел Японии Такако Судзуки, а также представители японских муниципалитетов и субъектов РФ.

Укрепление дружбы и сотрудничества

Договоренность о проведении Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов была достигнута по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и тогдашнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке в июне 2019 года. Тогда российский лидер выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

Однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции МИД Японии в апреле 2020 года сообщил о переносе сроков церемонии открытия. Заинтересованность России в скорейшем проведении этого мероприятия впоследствии озвучило посольство РФ в Японии, отметив, что соответствующий вопрос неизменно присутствует на повестке дня в ходе российско-японских контактов на различных уровнях. В июне 2020 года тогдашний министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги также выступил за то, чтобы церемония прошла как можно раньше.

Состоявшиеся обмены

Несмотря на перенос церемонии открытия, Москва и Токио после встречи лидеров двух стран провели ряд мероприятий в рамках межрегиональных и побратимских обменов. К примеру, в тесной связи с этой договоренностью в июле 2021 года в Японии прошел Фестиваль российской культуры. В его первый день зрители в Токио посетили концерт с участием российских и японских исполнителей, включая пианиста Илью Итина и оперную певицу Хацуэ Накамуру. Тогда в приветственном слове посол РФ в Японии Михаил Галузин отметил, что российская сторона также проводит различные выставки и другие мероприятия в разных японских регионах.

В свою очередь посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки в январе прошлого года сообщил в интервью ТАСС, что с начала 2020 года в рамках обменов японской стороной было осуществлено более 140 проектов, в которых было задействовано более 380 тыс. человек. Дипломат подчеркнул, что Токио и Москва придают очень большое значение данной инициативе. Одним из наиболее ярких проявлений сближения культур двух стран можно назвать открывшуюся в Волгограде в октябре 2021 года выставку православных икон, которые написала супруга японского посла Хироко Кодзуки.

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