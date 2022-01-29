Шестой тур голосования на выборах президента Италии завершился без результатов

РИМ, 29 января. /ТАСС/. Безрезультатно завершился шестой тур голосования на выборах президента Италии на совместном заседании обеих палат национального парламента. Об этом объявил в пятницу вечером председатель нижней палаты Роберто Фико, подводя итоги подсчета бюллетеней, которое транслировалось на парламентском сайте.

В пятницу прошло два тура голосования. Начиная с четвертого тура голосования для избрания президентом достаточно набрать абсолютное большинство (более 50%), т. е. 505 голосов. Во время шестого тура в пятницу вечером присутствовали 976 парламентариев и представителей областей, но проголосовал только 531 человек. 106 из сданных бюллетеней оказались пустыми. Наибольшее число голосов - 336 - набрал действующий президент Серджо Маттарелла, неоднократно публично заявлявший о том, что не поддерживает идею своего переизбрания. Ранее в пятницу во время пятого тура необходимый для избрания порог 505 голосов не преодолела и кандидат от правоцентристских партий председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати (382).

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини вечером в пятницу сообщил, что "работает над тем, чтобы президентом стала женщина". Фактический лидер Движения "5 звезд" экс-премьер Джузеппе Конте также указал, что "в последние дни на столе переговоров появилось не одно женское имя". Наиболее вероятными претендентками наблюдатели называли нынешнего министра юстиции Марту Картабию, а также профессионального дипломата Элизабетту Беллони.

Cедьмой тур голосования, где претенденту также необходимо для избрания набрать абсолютное большинство голосов (более 50%), пройдет в субботу утром, объявил Фико.

Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.