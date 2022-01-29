Spiegel: США рассматривают ФРГ как "ненадежного партнера" из-за ее позиции по Украине

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начинают рассматривать Германию как "ненадежного партнера" из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса. Такая оценка содержится в конфиденциальном письме посла Германии в США Эмили Хабер, которое она направила в МИД ФРГ, сообщает в пятницу издание Spiegel .

По его информации, документ начинается словами: "Берлин, у нас проблема". Далее в письме содержится подробное описание того, как Германия дискредитируется в Соединенных Штатах и начинает восприниматься как "ненадежный партнер" из-за ее позиции по ситуации вокруг Украины. Хабер написала, что не только средства массовой информации, но и Конгресс США рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций. Кроме того, как отмечает Spiegel, еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.

Вашингтон, как подчеркивает дипломат, считает, что "подобная позиция ФРГ основывается на желании продолжать закупать дешевый природный газ из России", утверждает Spiegel. Издание также указывает, что в своем письме Хабер отмечает, что "Германия становится пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне". В частности, все чаще критика в адрес Берлина исходит от республиканцев.

В среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Представитель ее ведомства подтвердил эту информацию, уточнив, что запрос украинской стороны поступил "несколько дней назад". Тем не менее в министерстве пока не могут сказать о сроках поставок. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что жест Берлина имеет лишь символическое значение. Агентству ДПА он заявил, что "это лишь капля в море, это не утешение".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

7 февраля в Вашингтоне состоится встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом. В заявлении Белого дома говорилось, что "лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины". Стороны также затронут борьбу с пандемией коронавируса, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.