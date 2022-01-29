Министр обороны Украины считает, что Россия не приняла решение о военной операции

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французской газете Le Figaro сказал, что по его мнению, Россия не приняла решения о проведении военной операции.

"Думаю, что они [российские власти] не приняли решения. И надеюсь, что не примут. По моему мнению, Россия пытается, прежде всего, занять позицию силы для переговоров с Вашингтоном и странами Европы", - сказал Резников в интервью, опубликованном в субботу.

Он также отметил, что "угроза вторжения" может использоваться "для проверки единства НАТО и Европейского союза".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.