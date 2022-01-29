Джонсон рассчитывает провести телефонный разговор с Путиным на следующей неделе

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает провести на следующей неделе телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать его начать дипломатический диалог по теме Украины. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь канцелярии главы британского правительства.

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"Премьер-министр решительно настроен активизировать дипломатические усилия и нарастить силы и средства сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе. Когда он будет говорить с президентом Путиным на следующей неделе, он подчеркнет необходимость для России отступить и вступить в диалог по дипломатической линии", - сказала она.

Как сообщил в свою очередь ТАСС информированный источник в правительственных кругах Великобритании, помимо телефонного разговора с российским лидером, Джонсон намерен "совершить поездку в регион в предстоящие дни". Собеседник агентства добавил в ответ на уточняющий вопрос, что речь идет о Восточной Европе. Источник не стал уточнять, какую именно страну или страны намерен посетить британский премьер.

Во вторник Джонсон, выступая в парламенте, заявил о готовности провести разговор с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и вопросы безопасности. После этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что разговор Путина с Джонсоном пока не планируется.

17 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон для обсуждения вопросов, касающихся общих обеспокоенностей в сфере безопасности. 21 января Шойгу направил Уоллесу приглашение посетить Москву, подтвердив готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности. Как сообщалось, возможность такой поездки Уоллеса изучается.