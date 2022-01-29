Источник: МИД Британии собирается 31 января объявить о новых санкциях в отношении РФ

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. МИД Великобритании собирается объявить в понедельник об ужесточении санкционного режима в отношении России. Об этом корренспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в правительственных кругах Великобритании.

"Как ожидается, Форин оффис объявит в понедельник в парламенте об ужесточении санкционного режима, чтобы Великобритания могла нацелиться на стратегические и финансовые интересы России", - сказал источник. Он не уточнил, будет ли идти речь о введении новых санкций или лишь о принятии санкционного пакета, который может быть применен в случае гипотетического вторжения на территорию Украины.

"Премьер-министр [Борис Джонсон] обсудил дипломатические тактические приемы и санкционные варианты с министром иностранных дел [Лиз Трасс] на прошлой неделе, прежде чем проинформировал кабинет министров по ситуации и следующим шагам правительства", - добавил собеседник агентства. Он также сообщил, что "Великобритания присоединится к дискуссиям в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник в попытке оказать дальнейшее давление на Россию".

26 января глава МИД Лиз Трасс сообщила, что правительство Соединенного Королевства готовится в ближайшие дни представить новый законопроект с целью ужесточения антироссийских санкций. Министр указала на важность введения рестрикций совместно с единомышленниками Великобритании, отметив, что они будут направлены против физических лиц, против финансовых организаций и должны координироваться с союзниками в Европе, Соединенных Штатах и других странах.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.