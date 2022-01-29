Politico: Зеленский боится, что США специально преувеличивают угрозу для Украины

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что американская администрация может целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу российского вторжения в его страну, поскольку это в перспективе облегчит для Вашингтона достижение договоренностей с Москвой. Такая версия приводится со ссылкой на источники в статье, опубликованной в пятницу в американской газете Politico.

"В ноябре <...> Зеленский бил тревогу так, что громче некуда", - отмечается в материале. "Однако в последнее время Зеленский стремится создать впечатление спокойствия и заявляет коллегам, в частности, президенту [США] Джо Байдену, что противостояние с Россией не является таким уж страшным", - подчеркивает издание.

"Изменение настроя Зеленского, по словам лиц, близких к нему и его команде, отчасти обусловлено растущим раздражением в отношении администрации Байдена. Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки. Из-за этого для Киева стоимость заимствований повысилась", - констатируется в статье.

"Кроме того, по словам одного источника, Зеленский опасается, что США специально преувеличивают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, поскольку это даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, к примеру, таких, которые усилят контроль Москвы над Донбассом. Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается", - подчеркивает газета.

Зеленский на пресс-конференции в пятницу выразил недовольство нагнетанием на Западе слухов о неизбежности войны. "Это не так", - сказал он и подчеркнул, что нагнетание паники вокруг ситуации на украинской границе очень дорого обходится его стране. Украинский лидер назвал неправильными и чрезмерными действия ряда стран, эвакуировавших своих дипломатов или членов их семей из Киева и сравнил ситуацию с бегством с "Титаника". "Я считаю, что у нас не "Титаник", - сказал он.

В четверг состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским. После него вашингтонская администрация опровергла утверждения журналистов, согласно которым президент США заявил украинскому лидеру, что вторжение на Украину практически неизбежно.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.