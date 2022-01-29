СМИ: президент Хорватии заявил, что премьер ведет себя как "украинский агент"

ЗАГРЕБ, 29 января. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил премьер-министра страны Андрея Пленковича в том, что он ведет себя как "украинский агент". Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA .

По данным HINA, Миланович заявил, что Пленкович ведет себя как "украинский агент", а он действует как хорватский президент. Глава государства таким образом дал понять, что не намерен отказываться от заявления об отзыве хорватских военных из сил НАТО в случае потенциального конфликта между Россией и Украиной и не планирует извиняться перед киевскими властями, как это сделал глава правительства республики.

"Слава богу, что есть они (Украина), потому что тогда мы не худшие", - сказал Миланович. Он отверг продвигаемый отдельными политиками тезис о том, что он пророссийский политик. "На прошлой неделе я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок [от США] в виде 80 с чем-то [БМП] "Бредли". Видите, как это меняется от недели к неделе", - констатировали президент.

Миланович подверг критике позицию ЕС по отношению к Украине. "Они (украинцы) не получили ничего от ЕС, а им обещали миллиарды миллиардов, - сказал глава государства. - Я говорю это не для того, чтобы кого-то обидеть. Я - не враг Украины и не какой-то друг России".

В то же время Миланович обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев. "Степан Бандера, протесты на майдане, которые имели явные элементы государственного переворота и свержения законно избранного правительства. С сердечной помощью ЕС <...> и Вашингтона", - подчеркнул хорватский президент.

Миланович во вторник заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе. Он также выразил мнение, что Украине "не место в НАТО". После этого президент Хорватии попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", а украинские власти потребовали от него официальных извинений. Премьер-министр Хорватии от имени правительства принес Киеву официальные извинения и обвинил Милановича в подрыве авторитета страны.