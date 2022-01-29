CNN: между США и Украиной растет напряженность из-за разницы в оценках угрозы вторжения

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Напряженность в отношениях Вашингтона и Киева растет из-за разногласий по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По ее информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США. "Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?" - приводит телеканал слова источника из числа американских чиновников.

В свою очередь украинское руководство считает, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России. "Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении "Северного потока", чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца, которые не оказывают сдерживающего эффекта и на самом деле непреднамеренно оказывают негативное влияние на украинскую экономику", - приводит CNN слова одного из советников Зеленского.

Ранее телекомпания сообщила со ссылкой на источник в правительстве Украины, что состоявшийся в четверг телефонный разговор Байдена и Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. Эту информацию опровергли пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский заявил, что у него нет недопонимания с американским лидером.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.