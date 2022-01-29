Посол Китая в Вашингтоне предупредил об угрозе конфликта из-за позиции США по Тайваню

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Попытки Соединенных Штатов поощрить тайваньскую администрацию к движению "по пути к независимости" могут создать угрозу вооруженного конфликта между Пекином и Вашингтоном. Об этом заявил посол КНР в США Цинь Ган в интервью журналистам американского Национального общественного радио, вышедшем в эфир в пятницу.

"Вопрос о Тайване является самой большой пороховой бочкой между Китаем и Соединенными Штатами, - подчеркнул дипломат. - Если тайваньская администрация продолжит идти по пути к независимости при поощрении со стороны США, это, вероятнее всего, приведет к тому, что Соединенные Штаты и Китай - две крупные державы - будут вовлечены в военный конфликт".

"Политика "одного Китая" является важнейшей основой отношений между США и Китаем. Правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим Китай", - констатировал посол. Он отметил, что "недавно наблюдался рост напряженности" в ситуации, касающейся Тайваня. "Причина этого в том, что тайваньская администрация пытается проводить независимую политику, заручившись поддержкой и поощрениями со стороны Соединенных Штатов", - пояснил Цинь Ган. "США разыгрывают "тайваньскую карту", чтобы сдержать Китай", - добавил он.

"Это означает, что США несколько отходят от своих обязательств, укрепляя связи на официальном уровне, даже выводя их на новый уровень, отправляя больше новейших вооружений на Тайвань, даже направляя военных на Тайвань", - подчеркнул посол.

"Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами, мы - соотечественники. Последнее, что мы бы стали делать - это воевать с нашими соотечественниками. Мы в полной мере искренне сделаем все возможное для обеспечения мирного воссоединения", - уточнил Цинь Ган. "Но, как я сказал, тайваньская администрация движется в направлении независимости, поощряемая Соединенными Штатами, - добавил он. - Поэтому Китай не возьмет на себя обязательств отказаться от иных путей к воссоединению, нежели мирных, поскольку это фактор сдерживания".

О Тайване

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.

В начале октября 2021 года газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на источники в администрации действующего президента США Джо Байдена, что американские военные инструкторы ведут секретную деятельность на Тайване с целью укрепления оборонного потенциала.