СМИ: Госдеп выступил с предложением по повестке российско-бразильских контактов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 января. /ТАСС/. Правительство США считает, что "Бразилия несет ответственность за защиту демократических принципов и порядка, основанного на правилах, и должна доносить это послание до России при любой возможности". Об этом сообщила в пятницу на своем сайте бразильская служба вещательной корпорации Би-би-си.

Она приводит ответ, который дал на ее запрос Госдепартамент США в преддверии запланированного на февраль визита президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву. "Мы узнали о визите из открытых источников", - цитирует Би-би-си официального представителя внешнеполитического ведомства, отмечая, что Бразилиа не оповестила Вашингтон по дипломатическим каналам о готовящемся визите.

Заявление прокомментировали в МИД Бразилии. Источник Би-би-си в дипломатическом ведомстве на условиях анонимности напомнил, что республика суверенно отстаивает свои интересы, "не спрашивая разрешения ни у каких стран", и исторически "введет диалог со всеми государствами, что не означает, что она согласна с действиями собеседников".

В начале декабря прошлого года Болсонару анонсировал визит в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. Тогда президент республики отметил, что этот визит представляет интерес для обоих государств, подчеркнув намерение "углублять отношения с Россией".