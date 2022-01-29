Мадуро создал комиссию для оценки ущерба от "преступлений колониальной эпохи" в Венесуэле

ГАВАНА, 29 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро создал комиссию для подсчета ущерба от "преступлений колониализма" с целью потребовать от ряда европейских стран компенсации. Об этом в пятницу сообщила газета Nacional.

По ее данным, в комиссию исторической правды, справедливости и компенсаций, которую возглавит министр культуры Эрнесто Вильегас, войдут более 20 историков, депутатов и профессоров.

Мадуро ранее неоднократно критиковал Испанию и требовал от ее властей "исправить историческую ошибку и попросить прощения у мужчин и женщин коренных народов, которые истреблялись Испанской империей". Президент Венесуэлы объявлял о намерении переименовать все расположенные на территории республики улицы и другие общественные пространства, названные в честь колонизаторов Северной и Южной Америки.