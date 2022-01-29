Столтенберг заявил, что у союзников по НАТО разные взгляды на поставки вооружения Украине

"Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, - утверждал он в опубликованном в субботу интервью газете El Pais. - Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты". "Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды, - добавил генсек. - Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения".

"Никто не заинтересован в вооруженном конфликте, - заверил он. - Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи".

Говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, генсек сказал: "Этот вопрос выходит за пределы Украины". "Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем, - утверждал он. - Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет".

Отвечая на вопрос о том, было приемлемо, если бы РФ ограничилась требованием остановить вступление в альянс лишь Украины, но не других государств, генсек отметил: "Мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным". "Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед, - добавил он. - Но свобода выбора каждой страны является основополагающим принципом".

Позиция России

Как заявил 26 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Столтенберг давно потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Так Лавров прокомментировал предыдущие заявления генсека альянса о возможном наращивании военного присутствия на его восточном фланге.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.