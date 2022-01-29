В Эстонии начались учения боевой группы НАТО Winter Camp

ТАЛЛИН, 29 января. /ТАСС/. Ежегодные военные учения Winter Camp с участием дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО начались в субботу на Центральном полигоне неподалеку от Тапа. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

Согласно сообщению, которое приводит агентство BNS, в учениях примут участие почти 1 400 военнослужащих Великобритании, Франции и Эстонии. Маневры пройдут с 29 января по 6 февраля.

"Учения с противодействием условного противника на сложной местности в зимних условиях - великолепная возможность получить бесценный опыт, - отметил командир 1-й пехотной бригады Сил обороны полковник Андрус Мерило. - Несомненно, бойцы и командиры подразделений Великобритании, Франции и Эстонии приобретут полезные навыки. Им предстоит налаживать взаимодействие между пехотой и техникой, а также находить наиболее эффективные решения наступательных и оборонительных задач".

На первом этапе учений запланированы боевые стрельбы, тренировка противотанковых расчетов, занятия по патрулированию местности и решению инженерных задач. Затем союзникам придется противостоять условному противнику в лице Скаутского батальона и частей кайтселийта (народного ополчения) в серии оборонительных и наступательных боев.

В этом году сценарий маневров Winter Camp предполагает ежедневную координацию действий между сухопутными и воздушными силами, указано в сообщении. В учениях будут задействованы бронетехника, пехота, штабы и инженерные части. Кроме того, в целях отработки взаимодействия пехоты с техникой в учениях примут участие бойцы Парашютного и Йоркширского полков вооруженных сил Великобритании.