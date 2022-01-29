Токаев расскажет в интервью о причинах массовых беспорядков в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расскажет о причинах и последствиях январских массовых беспорядков в интервью, которое покажут в субботу на республиканском телеканале "Хабар". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

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"Сегодня в 20:00 [17:00 мск] телеканалы "Хабар" и "Хабар-24" покажут эксклюзивное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева. Президент ответит на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана", - написал Уали в Facebook.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.